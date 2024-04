Kjaer resta o va via? Il danese attende una chiamata dal Milan: gli aggiornamenti

Kjaer resta o va via? Il danese attende adesso una chiamata dal Milan: tutti gli aggiornamenti e le novità sul suo futuro

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha fornito preziosi aggiornamenti su Simon Kjaer, difensore in scadenza di contratto con il Milan al termine di questa stagione.

Secondo quanto si apprende non è ancora detta l’ultima parola sul danese: il centrale di difesa, infatti, vorrebbe restare in rossonero e resta in attesa di una chiamata dalla dirigenza. In caso contrario sarà costretto a cercarsi una nuova sistemazione altrove.