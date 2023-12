Kjaer verso il recupero, tentativo in extremis già per il Newcastle! Ultimissime

Kjaer verso il recupero, tentativo in extremis già per il Newcastle! Le ultimissime verso la sfida di domani sera

Arrivano importanti novità per quanto riguarda le condizioni di Simon Kjaer e il possibile recupero in vista della sfida di domani sera che il Milan giocherà a Newcastle.

Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, oggi il danese tenterà un recupero in extremis per provare ad esserci quantomeno per la panchina. Seguiranno aggiornamenti in giornata.