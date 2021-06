Kjaer, ora tocca a lui: questa sera in campo il danese contro la Finlandia, seconda giornata di gare dopo il debutto di ieri sera

Kjaer, ora tocca a lui: questa sera alle 18 in campo il danese contro la Finlandia, seconda giornata di gare dopo il debutto di ieri sera. Gazzetta dello sport di questa mattina gli dedica ampio spazio a pag. 21: “Kjaer-Eriksen. La Danimarca alla milanese punta in alto. Il milanista e l’interista: «Possiamo essere la sorpresa». Queste le parole riportate dalla rosea, estratto di quanto detto appunto dai due giocatori.

LA VERA SORPRESA- “Stavolta- si legge- non c’è un derby a dividerli, ma un sogno a unirli. La Danimarca che spera sotto sotto di ripetere il miracolo del 1992 è nelle facce, nella testa e nei piedi dei due giocatori di Inter e Milan. Oggi pomeriggio qualcosa si capirà, contro la Finlandia. Si capirà già se – per dirla come l’ha spiegata proprio Eriksen in conferenza stampa – la nazionale danese è davvero il «dark

horse» di questo Europeo”.