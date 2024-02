MN24 – Kjaer ci sarà in Milan Rennes? Avvenimento insolito a Milanello: i dettagli

MN24 – Kjaer ci sarà in Milan Rennes? Avvenimento insolito a Milanello alla vigilia del match di Europa League: i dettagli

(Inviato a Milanello) – Il grande punto interrogativo in vista di Milan Rennes è legato alle condizioni fisiche di Simon Kjaer. Il difensore danese ha rimediato un problemino fisico al termine di Milan Napoli e la sua presenza per la sfida di domani in Europa League resta in dubbio.

Come appreso da MilanNews24, l’allenamento di oggi per il centrale è stato abbastanza inusuale: ha iniziato assieme al gruppo, poi si è staccato lavorando con i collaboratori di Pioli mentre i compagni svolgevano il torello, ed infine di è unito nuovamente agli altri per l’attivazione atletica. Filtra un cauto ottimismo sulla sua presenza per la sfida di domani.