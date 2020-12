Kjaer, la Lazio come obiettivo: sarà l’ultima gara dell’anno, poi la sosta utile a recuperare tutti gli infortunati e chi sta poco in forma

Kjaer, la Lazio come obiettivo: sarà l’ultima gara dell’anno, poi la sosta utile a recuperare tutti gli infortunati e chi sta poco in forma.

STA MEGLIO- Il difensore sta meglio e procede con il percorso di recupero dall’infortunio, tuttavia per rivederlo in campo servirà ancora qualche giorno, questa sera non ci sarà ma anche con il Sassuolo lascerà il posto a Kalulu.

LAZIO- Come riporta questa mattina Tuttosport, il centrale potrebbe tornare in campo mercoledì prossimo contro la Lazio nel secondo turno infrasettimanale, in programma il 23 dicembre, poi la sosta, mai invocata come in questo periodo storico.