Kjaer, il baluardo della difesa rossonera, sfida Lazio e Liverpool

Simon Kjaer viene elogiato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: è lui il baluardo della retroguardia del Milan

Simon Kjaer ieri ha segnato con la sua Danimarca contro Israele. Il calciatore del Milan, nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, viene elogiato e descritto come il “baluardo” della difesa rossonera.

Come sottolinea il quotidiano, il difensore, che sfiderà ora la Lazio di Ciro Immobile e il Liverpool di Mohamed Salah, ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 a non dovrebbero esserci problemi per il rinnovo, con un leggero adeguamento, per almeno un’ulteriore stagione.