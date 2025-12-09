 Kjaer, visita a sorpresa dell'ex Milan a Milanello
Connect with us

News

Kjaer, visita a sorpresa dell'ex Milan a Milanello: rossoneri a riposo dopo il Torino ma...

Calciomercato News

Calciomercato Milan, retroscena Modric! Intreccio Tare Allegri, ecco come è andata in estate. La ricostruzione

News

Bianchin parla così del Milan dopo la vittoria contro il Torino. Il nuovo attaccante rossonero è... il paracetamolo

News Social

Torino Milan, Saelemaekers diventa virale sui social dopo il contrasto subito da Anjorin

News

Milan Como, si giocherà a San Siro. Le parole di Ordine e il pericolo di una partita in più da recuperare

News

Kjaer, visita a sorpresa dell’ex Milan a Milanello: rossoneri a riposo dopo il Torino ma…

Milan news 24

Published

3 secondi ago

on

By

kjaer

Kjaer, l’ex difensore centrale del Milan è stato oggi in visita a Milanello: squadra al riposo a parte i calciatori infortunati

Una visita a sorpresa ha animato la mattinata odierna a Milanello, sebbene il Centro Sportivo fosse insolitamente silenzioso. L’ospite speciale era Simon Kjaer, ex difensore rossonero e attualmente dirigente del Midtjylland, in Danimarca.

Il centrale, rimasto molto legato all’ambiente del Diavolo, ha voluto fare un salto nella sua vecchia “casa”. Purtroppo per lui, la squadra non era presente: Massimiliano Allegri aveva concesso una giornata di riposo ai giocatori dopo la vittoria sofferta e cruciale ottenuta ieri sera contro il Torino.

Kjaer, ritorno a sorpresa a Milanello

Nonostante l’assenza dei compagni, Kjaer non ha trovato il Centro Sportivo completamente vuoto. Solo tre giocatori infortunati si sono presentati per proseguire i rispettivi programmi di recupero: Santiago Gimenez, Youssouf Fofana e Zachary Athekame.

Kjaer ha comunque avuto modo di salutare e scambiare qualche battuta con le tante persone che lavorano quotidianamente a Milanello: membri dello staff, magazzinieri e dipendenti con cui ha condiviso innumerevoli giornate e momenti significativi durante la sua esperienza da calciatore rossonero. Un gesto che testimonia il profondo legame che unisce il danese al mondo Milan, come riporta Sky.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.