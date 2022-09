Kjaer: «Infortunio? Appena sceso in campo non ci ho pensato più»

Simon Kjaer ha parlato in un’intervista rilasciata a Milan Tv, in vista del big match del Milan di domenica contro il Napoli

PARTITA CONTRO LA SAMPDORIA – «Appena è cominciata la partita non pensavo più all’infortunio, non ho avuto nessuna preoccupazione, per me quello era solo un campo come gli altri. Pensavo a fare il mio lavoro e null’altro»