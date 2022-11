Kjaer elogia Mbappè: «È un fenomeno, ha una velocità mai vista»

Simon Kjaer, difensore del Milan e della Danimarca, ha parlato della sue condizioni fisiche e non solo: le dichiarazioni del centrale

Intervistato da gazzetta.it, Simon Kjaer ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni. Le sue parole su Mbappè:

«Sinceramente, è incredibile. Mbappé è un fenomeno e ha una squadra che lavora per lui: tutti corrono, lui a volte si ferma, aspetta e riparte. E quando riparte, ti fa male sempre. Ha una velocità che io, in tanti anni di carriera, non ho mai visto a nessuno»