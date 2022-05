Kjaer alla Tv danese: «E’ pazzesco. È dannatamente difficile da esprimere a parole». Le parole del difensore rossonero

Simon Kjaer, uno dei volti simbolo di questo Milan nonostante le sole 11 presenze causa infortunio, ha parlato della vittoria dello scudetto ai microfoni di TV 2 SPORT (TV danese). Ecco le parole del difensore rossonero:

«È solo pazzesco. È perché tutti sono felici. È dannatamente difficile da esprimere a parole. È fantastico. È chiaro quanto significhi per le persone, quindi è una grande esperienza. Non spero che sarà l’ultimo titolo della mia carriera. Sono follemente felice e orgoglioso. Sono arrivato al Milan due anni e mezzo fa e per la squadra sono successe tante cose. Non c’era nessuno che credeva che saremmo diventati campioni quest’anno. Quindi è una bella sensazione stare con loro.

È sicuramente la cosa più importante della mia carriera in termini di club. Ho sempre avuto difficoltà a confrontare nazionali e club perché sono due cose emotivamente diverse, ma non c’è dubbio che questa sia la cosa più bella che abbia mai vissuto. Si tratta di goderselo. Non sai mai se rivivrai questa esperienza di nuovo.

Mi è molto difficile stare in piedi e lodare me stesso e quelle cose, ma una delle cose che il club ha sottolineato è che sono arrivate professionalità e continuità. Lavoriamo al 100 percento ogni singolo giorno, perché se lo fai oggi nel mondo del calcio, scappi dagli altri. Abbiamo portato anche molta passione».