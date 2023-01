Simon Kjaer, difensore del Milan, ha commentato la sconfitta in Supercoppa Italiana contro l’Inter: le sue parole

Intervistato da Sport Mediaset dopo la finale di Supercoppa Italiana, Simon Kjaer ha dichiarato:

«Molto difficile per me spiegare le cose tattiche ora. Mi dispiace tantissimo. Ma non molliamo mai, ripartiamo e troviamo la forza di ripartire».