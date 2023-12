Kiwior Milan, la risposta dell’Arsenal all’offerta rossonera: i dettagli

Jakub Kiwior è uno degli obiettivi del calciomercato del Milan per la difesa: i rossoneri hanno fatto una prima offerta all’Arsenal

Il Milan pensa anche a Jakub Kiwior come rinforzo ideale per la difesa dopo i tanti infortuni in quel reparto. L’idea del club rossonero è quella di prendere il difensore polacco in prestito con riscatto dall’Arsenal.

A riferirlo è Sky Sport, che spiega come i Gunners abbiano già respinto la prima richiesta, non avendo intenzione di cederlo.