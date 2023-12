Kiwior Milan: il Napoli ha chiesto informazioni per il difensore NOVITÀ

Kiwior Milan, si aggiunge il Napoli per il difensore: tutti i DETTAGLI sull’obiettivo di mercato rossonero

Il Napoli sarà sicuramente una delle squadre più attive sul mercato di gennaio.

I partenopei stanno cercando un difensore, così come il mercato Milan, e uno dei nomi più in voga è quello di Kiwior. Il difensore ex Spezia era stato anche accostato ai rossoneri ma il club inglese aveva chiuso al trasferimento a gennaio proprio come ha fatto al Napoli che, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, adesso starebbe trattando Tomiyasu.