Kiwior Milan, interesse concreto dei rossoneri: lo scenario

Jakub Kiwior, difensore dell’Arsenal, è finito nel mirino del calciomercato del Milan: i rossoneri puntano al polacco

Il Milan insiste per Jakub Kiwior. I rossoneri hanno messo nel mirino il difensore dell’Arsenal per via dei tantissimi infortuni che hanno coinvolto i calciatori del reparto difensivo dei rossoneri.

Il Quotidiano Sportivo oggi titola: «E’ sos difesa. Il Milan pensa già al mercato: piace Kiwior». Per far sì che il polacco torni in Italia (prima di passare ai Gunners giocava allo Spezia), il club inglese dovrebbe aprire al prestito.