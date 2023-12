Kiwior Milan più difficile: nuovo imprevisto nella corsa al difensore di proprietà dell’Arsenal. Le ultimissime

C’è un nuovo imprevisto nella corsa del Milan a Jakub Kiwior, difensore di proprietà dell’Arsenal e finito nel mirino dei rossoneri in vista della sessione invernale di mercato.

Come riportato dal Corriere della Sera, infatti, i Gunners avrebbero deciso di non privarsi del difensore nemmeno con la formula del prestito. Al momento l’operazione appare molto difficile se non quasi impossibile.