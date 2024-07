Kiwior Milan, la concorrenza aumenta: si inserisce una BIG di Serie A per il difensore. La SITUAZIONE di mercato

Gli uomini del calciomercato Milan guardano adesso con attenzione alcuni profili per la difesa: tra i nomi sondati c’è anche quello di Jakub Kiwior. Il centrale pare essere in uscita dall’Arsenal, che sta acquistando Calafiori dal Bologna.

Come spiega Calciomercato.com, l’ex Spezia sarebbe un profilo particolarmente gradito anche Simone Inzaghi in quanto duttile: capace di agire sia come braccetto che come centrale. Il polacco, che è nel taccuino anche di Juve e Milan, potrebbe arrivare in Serie A soltanto in un caso, ovvero qualora i Gunners aprissero al prestito con diritto di riscatto, magari tramutabile in obbligo a determinate condizioni. Gli inglesi al momento non sembrano aprire a tale ipotesi e fissano il prezzo sui 20 milioni di euro.