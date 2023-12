Kiwior Milan, Arteta allo scoperto: «Non posso garantire che...»

Kiwior Milan, Arteta allo scoperto sul difensore polacco in vista del mercato di gennaio: «Non posso garantire che…»

Mikel Arteta in conferenza stampa ha dato indirettamente una forte speranza al Milan per quanto riguarda la possibile partenza di Kiwior. Le sue parole.

ARTETA – «Noi vogliamo migliorarci sempre e aggiungere a ciò che abbiamo. Per questo non posso garantire che nessun giocatore dell’Arsenal parta a gennaio. Non posso dirlo in direzione Newcastle o in qualunque altro club»