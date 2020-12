Kessié raggiunge le 150 presenze con la maglia del Milan

Franck Kessié questa sera festeggerà le 150 presenze con la maglia del Milan in tutte le competizioni: per il centrocampista ivoriano si tratta di un traguardo importante che dovrebbe ulteriormente spingerlo verso il prolungamento con i rossoneri.

Il contratto di Kessié (scadenza 2022) sembra essere una mera formalità per la dirigenza del Milan che però prima vuole risolvere le “grane” più urgenti Calhanoglu e Donnarumma.

150 – Franck #Kessie will play tonight his 150th match with #ACMilan in all competitions. President.#MilanCeltic #UEL pic.twitter.com/Vel7ZpJZkp

— OptaPaolo (@OptaPaolo) December 3, 2020