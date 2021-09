Kessie, il PSG fa sul serio: sul piatto uno stipendio 4 volte superiore

Il PSG fa sul serio per Franck Kessie. Il club parigino metterebbe sul piatto uno stipendio multimilionario per il centrocampista del Milan

Il Paris Saint-Germain fa sul serio per Franck Kessie e rimane in pressing per il cartellino del centrocampista ivoriano.

Il club parigino – scrive il portale Todofichajes.com – vorrebbe trovare l’accordo con Kessie entro il prossimo gennaio, facendogli firmare un preaccordo per lo sbarco poi in estate a parametro zero sotto la Tour Eiffel. Il PSG metterebbe sul piatto un accordo pluriennale con uno stipendio quattro volte superiore rispetto ai 2,2 milioni di euro che l’ex Atalanta percepisce al Milan. Tra le pretendenti a Kessie è segnalata anche la Juventus.