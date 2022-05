Pioli sull’addio di Kessié: «Spero di batterlo in Champions»

Stefano Pioli ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano spagnolo AS parlando tra i vari temi anche di Kessié

«Guardare solo a ciò che dice il campo. Non ho mai visto nessuno di loro (Donnarumma, Calhanoglu e Kessie, ndr) essere superficiale. Ho visto un’enorme cura, professionalità e desiderio di dimostrare che erano molto bravi. Hanno lavorato benissimo e, per questo motivo, auguro loro sempre il meglio, come lo auguro a Franck. È un ragazzo che ha dimostrato di essere un grande giocatore e una grande persona, che lavora sempre con il sorriso sulle labbra. Spero che tutto vada bene per lui, al Barça o altrove, tranne se ci incontriamo in Champions League. È lì che spero di batterlo (ride)».

