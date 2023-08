Kessié vola in Arabia Saudita, è fatta. L’ex Milan firma con l’Al-Ahli

Kessié vola in Arabia Saudita, è fatta. L’ex centrocampista del Milan lascia il Barcellona e firma con l’Al-Ahli

È davvero tutto fatto per il trasferimento in Arabia Saudita di Franck Kessié. Come riportato da Fabrizio Romano sul proprio profilo Twitter, il Barcellona e l’Al-Ahli hanno trovato l’accordo.

Nelle casse dei blaugrana andranno 15 milioni di euro per l’ex centrocampista del Milan, che si legherà al club saudita con un ricco contratto per i prossimi tre anni.