Kessie, a Tokyo contro la Germania mentre a Milano lo attendono tranquilli per concludere in bellezza la questione rinnovo contrattuale

Kessie, a Tokyo contro la Germania mentre a Milano lo attendono tranquilli per concludere in bellezza la questione rinnovo contrattuale. Come? Gazzetta dello sport di questa mattina parla di un sensibile avvicinamento da parte del Milan alle richieste del giocatore.

A TOKYO- “Lui è a Tokyo con la sua nazionale- si legge- e questa mattina (ore 10) se la vedrà con la Germania per un posto nei quarti di finale del torneo olimpico di calcio. Il Milan- prosegue il quotidiano- è disposto ad avvicinarsi sensibilmente a quella che pare sia la richiesta di Franck (7 milioni): il club sarebbe pronto a toccare quota sei milioni, perché è consapevole di avere in casa un centrocampista quasi unico nel panorama europeo in questo momento e quindi eventualmente difficile da rimpiazzare. Ci sarà ancora da trattare per arrivare alla firma di un rinnovo che potrebbe non essere lunghissimo (magari due anni)”.