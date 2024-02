Kelly Milan, si aggiunge una squadra di Serie A sul terzino: contatti con l’agente ULTIME

Kelly Milan, si aggiunge una squadra di Serie A sul terzino: ha avuto un contatto con l’agente. Le ultime sul giocatore

Tra i tanti nomi accostati al calciomercato Milan nella sessione di gennaio c’è quello del terzino del Bournemouth Kelly.

I contatti dei rossoneri stanno proseguendo per il giocatore su cui però si sono inserite altre due squadre. Come riportato da Tuttosport anche Giuntoli avrebbe messo nel mirino il calciatore per il post-Alex Sandro. I bianconeri avrebbero sondato il terreno con l’agente consapevoli della concorrenza dei rossoneri e del Liverpool.