Kelly Milan, svelata la strategia: ecco il nuovo piano dei rossoneri per assicurarsi il difensore del Bournemouth

Il Milan non perde di vista Lloyd Kelly come possibile rinforzo per la difesa. Un profilo, come riportato da Tuttosport, più concreto per il mercato estivo rispetto a quello invernale.

La strategia dei rossoneri infatti è la seguente: muoversi da subiti per il centrale del Bournemouth vista la foltissima concorrenza e bloccarlo in vista della prossima estate, quando si libererà a zero.