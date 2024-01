Kelly Milan, quotazioni in salita: l’ultimo indizio lo avvicina ai rossoneri!

Kelly Milan, quotazioni in salita: l’ultimo indizio può avvicinarlo ai rossoneri! Tutti gli aggiornamenti sul difensore

Il Milan non perde di vista Lloyd Kelly come possibile rinforzo in difesa. A fine dicembre il club rossonero aveva cercato di capire col Bournemouth se, di fronte a un conguaglio, poteva essere acquistato già a gennaio ma il club inglese ha sempre fatto muro.

Per questo motivo partirà solo a fine stagione con il Milan che, a maggior ragione dopo l’uscita di scena della Juve (che ha chiuso per Tiago Djalò), è pronto a giocarsi tutte le sue carte per portarlo nella Milano rossonero.