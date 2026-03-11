Kean Milan, si tratterà con la Fiorentina: tra cifre e rapporti, arrivano conferme sull’attaccante

Kean Milan – Quello del classe 2000 resta un nome appetibile per i rossoneri per il prossimo calciomercato estivo

Il calciomercato estivo sta già scaldando i motori e il nome di Moise Kean è tornato prepotentemente al centro dei radar di Via Aldo Rossi. Nonostante una stagione caratterizzata da alti e bassi, l’attaccante della Fiorentina sembra essere l’obiettivo principale per rinforzare il reparto offensivo del Diavolo.

La strategia di Max Allegri e l’interesse rossonero

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il profilo di Kean sarebbe il preferito di Massimiliano Allegri, tecnico livornese noto per la sua pragmaticità e per la capacità di gestire talenti fisici ed esplosivi. L’allenatore vede nel classe 2000 il tassello ideale per dare profondità e peso all’attacco dei rossoneri, garantendo quella duttilità tattica necessaria per competere su più fronti.

Tuttavia, l’operazione non si preannuncia semplice. La punta della Viola ha attualmente una clausola rescissoria fissata a 62 milioni di euro. Si tratta di una cifra considerata eccessiva dal Milan, specialmente alla luce di un’annata che non ha convinto pienamente gli osservatori in termini di continuità realizzativa.

Trattative all’orizzonte e il “fattore” spogliatoio

Nonostante la clausola proibitiva, la dirigenza del club meneghino non ha intenzione di mollare la presa. L’idea è quella di intavolare una trattativa serrata con la Fiorentina durante la sessione estiva per abbassare le pretese economiche e trovare un accordo a cifre più ragionevoli.

Un asso nella manica per i sette volte campioni d’Europa potrebbe essere rappresentato dal rapporto umano fuori dal campo. Moise Kean è infatti legato da una profonda amicizia a Rafael Leao, l’esterno portoghese simbolo della fantasia e della velocità della squadra. La prospettiva di ricomporre questa coppia anche a livello di club potrebbe spingere il giocatore a forzare la mano per il trasferimento a Milano.

Un colpo per il futuro del Diavolo

Portare Kean a Milanello significherebbe investire su un calciatore che, nonostante la giovane età, vanta già un’esperienza internazionale significativa tra Serie A, Premier League e Ligue 1. Se i rossoneri riusciranno a limare le distanze economiche con il club toscano, il colpo Kean potrebbe diventare la pietra angolare del nuovo progetto tecnico.