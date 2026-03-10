Connect with us

Calciomercato

Kean Milan, accostato in inverno: nome anche per il calciomercato estivo? Le ultime

Published

48 minuti ago

on

By

Image Photo800365

Kean Milan – Quello del classe 2000 resta un nome caldo in ottica futuro. In questo senso ha fatto chiarezza Matteo Moretto

Il Milan deve portare a termine la stagione con le ultime dieci giornate del campionato di Serie A. L’obiettivo Champions League sembra ormai raggiunto, per lo Scudetto la vittoria nel derby contro l’Inter ha riacceso una speranza.

Il club rossonero pensa però già al futuro e, stando a quanto riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, per quanto riguarda l’attacco c’è un nome piuttosto caldo: quello di Moise Kean! Il centravanti classe 2000 è stato accostato al Diavolo anche nel calciomercato invernale.

Kean Milan! Un nome caldo anche per il prossimo calciomercato estivo

Queste le parole di Matteo Moretto sull’attaccante di proprietà della Fiorentina:

PIACE AD ALLEGRI «Kean è un profilo che piace molto ad Allegri sin da gennaio. Potrebbe esserci un tentativo in estate: ci sono fattori che possono avvicinarlo al Milan, come l’amicizia con Leao».

×