Kean verso l’Arsenal? La verità sull’ex obiettivo di mercato del Milan: le ultime

Kean verso l’Arsenal? La verità sull’attaccante della Juventus ed ex obiettivo di calciomercato del Milan: le ultime

Nelle scorse ore erano circolate alcune voci relative ad un interesse da parte dell’Arsenal per Moise Kean. A chiarire la situazione legata all’attaccante della Juve, ex obiettivo del calciomercato Milan della scorsa estate, è stato il giornalista Nicolò Schira.

Non ci sarebbe alcuna trattativa in corso per la finestra di mercato di gennaio tra Kean ed i Gunners: l’attaccante italiano è contento alla Juventus e vuole rimanere in bianconero.