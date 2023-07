Dopo l’arrivo di Loftus Cheek dal mercato per il Milan è rimasto solo un slot da extracomunitario da occupare. Il tal senso il club rossonero sembrerebbe avere le idee chiare

Dopo l’arrivo di Loftus Cheek dal mercato per il Milan è rimasto solo un slot da extracomunitario da occupare. I nomi in ballo sono quelli di Kamada, Chukwueze e Guler. In tal senso il club rossonero sembrerebbe avere le idee chiare :

come riportato da il Giornale vorrebbe tesserare il nigeriano del Villarreal.