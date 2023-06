Kamada Milan, l’affare ora è in stand-by: cosa sta succedendo

Kamada Milan, l’affare che potrebbe portare a Milano il giapponese adesso è in stand-by: cosa sta succedendo

Sky Sport ha fatto il punto sulla trattativa che potrebbe portare Daichi Kamada, reduce dall’ultima esperienza con la maglia dell’Eintracht Francoforte, a vestire la maglia del Milan.

I rossoneri continuano a lavorare per il centrocampista giapponese ma la situazione, almeno per il momento, è in stand-by, in attesa di sviluppi che potrebbero arrivare nelle prossime ore.