Il giovane difensore rossonero Pierre Kalulu è intervenuto ai microfoni di Milan Tv in vista del match contro il Cagliari

«Il mister mi da fiducia e mi fa sentire a mio agio. Io sono giovane e quindi da lui e dallo staff imparo molto. Mi danno consigli in base alla partita. Mi piace molto perché mi danno la libertà di giocare come so e hanno fiducia in me».