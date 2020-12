Kalulu, preso a parametro zero e lui concretizza l’affare con quel goal a Genova salva primato e con prestazioni da veterano

Kalulu, preso a parametro zero e lui concretizza l’affare con quel goal a Genova salva primato e con prestazioni da veterano. Domenica dovrebbe scendere in campo regolarmente contro il Sassuolo, dopo l’ingresso a partita in corso contro il Parma e l’ultima gara, quella di Genova che lo ha portato anche al goal, salvando il primato dalla spinta dell’inter.

VIA L’IMBARAZZO- Entrato al quinto minuto di gioco contro il Parma, un po’ a freddo ed un po’ timido, non si è esentato dalle colpe sul goal di Hernani ma poi ha saputo riprendersi con personalità, fino a conquistarsi il posto da titolare, in attesa che recuperino Kjaer e Gabbia. Domenica un’altra grande occasione contro il Sassuolo e probabilmente anche contro la Lazio.