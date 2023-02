Kalulu a Milan Tv: «Tutti hanno dato il massimo. Thiaw è pronto». Le parole del difensore francese sulla vittoria e non solo

Pierre Kalulu è intervenuto a Milan TV dopo la vittoria del Milan contro il Tottenham. Di seguito le dichiarazioni:

LA VITTORIA – «Vincere aiuta la squadra e ti dà fiducia. Tutti hanno dato il massimo oggi. E’ normale a questo livello se non dai tutto. Abbiamo avuto grandi occasioni per fare il secondo e il terzo gol ma dobbiamo tornare a casa con un atteggiamento positivo oggi»

THIAW – «L’ho visto molto bene. E’ pronto con e senza la palla, così come sui duelli anche aerei. Ho visto le sue qualità da diverso tempo in allenamento. Spero che continui così»

LA GARA DI RITORNO – «Abbiamo bisogno di rifare un tipo di partita come quella di oggi. In casa loro sarà difficile ma abbiamo tempo per lavorare e dobbiamo essere pronti a tutto»