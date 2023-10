Kalulu a disposizione per Milan Juve? Ecco cosa filtra sul difensore

Kalulu a disposizione per la sfida di domenica tra Milan e Juventus? Ecco cosa filtra sul difensore rossonero

Dall’allenamento di oggi del Milan a Milanello giungono importanti aggiornamenti sui calciatori che devono smaltire i rispettivi infortuni. Tra questi c’è Pierre Kalulu.

Come raccolto dalla nostra redazione, il difensore rossonero oggi si è allenato con il resto del gruppo e dovrebbe aver recuperato almeno per la panchina per la sfida contro la Juventus in programma domenica.