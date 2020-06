Kalulu Milan, bufera in casa Lione per Juninho Pernambucano

La chiusura dell’operazione Kalulu da parte dei rossoneri ha aperto un vero e proprio caso al Lione

La chiusura dell’operazione Kalulu da parte dei rossoneri ha aperto un vero e proprio caso al Lione. Il gioiello della difesa era uno dei prospetti su cui il club voleva costruire il futuro della squadra. Il progetto tecnico per tornare al vertice e competere con il PSG (ricordiamo che il Lione attualmente è ancora in gioco anche in Champions League) passava anche da alcuni giovani talenti. Sotto accusa è finito Juninho Pernambucano, ex avversario proprio del Milan e attualmente ds del Lione.