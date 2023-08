Kalulu via dal Milan? Pioli vuole tenerlo, ma ecco cosa può succedere per quanto riguarda il terzino francese seguito dal Bayern Monaco

Secondo quanto riferito da Daniele Longo di Calciomercato.com, il Bayern Monaco vuole Pierre Kalulu per rinforzare la sua difesa. C’è già stato un contatto con l’agenzia che cura gli interessi del francese ma non ancora con il Milan.

La volontà di Stefano Pioli è quella di tenerlo in rosa, ma dipenderà dall’eventuale offerta che i bavaresi potrebbero formulare per lui in questi ultimi giorni di mercato.