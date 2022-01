Kalac: «Il mio Milan era fantastico»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ai microfoni di Tuttomercatoweb, l’ex portiere rossonero Zeljko Kalac ha parlato così della sua esperienza al Milan

«Il mio Milan era fantastico, ma non solo come squadra ma anche come persone. Giocatori fantastici, anche uomini. Ora questa squadra mi piace molto, gioca bene e la società si è mossa bene a pescare i giocatori giusti»

MILANELLO – «Se è vero che a Milanello ti rimproveravano anche i camerieri se non ti allenavi bene? Vero, vero (ride). Ma d’altronde è così se vai in una grande squadra. Noi dovevamo vincere sempre e comunque e la pressione era tanta».

PERUGIA – «Posso dire che a Perugia ho avuto una buona palestra, perché dovevo lottare per non retrocedere, in più non dovevamo fare arrabbiare Gaucci, altrimenti ci mandava in ritiro. Lì mi sono forgiato il carattere, anche negli allenamenti. Venivo dall’Olanda e non ero abituato a queste cose»