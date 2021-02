Kakà: «Vedere il derby come un tifoso di cuore rossonero»

Ricardo Kakà, attraverso il proprio profilo Twitter, ha parlato del derby e del proprio amore per il Milan

«Che bello rivedere le squadre di Milano lottando per lo scudetto. Come appassionato di calcio è un piacere vedere un derby che vale il primo posto. Come un tifoso di cuore rossonero».