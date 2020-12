Kakà: «Il 2007 è stato il mio anno di grazia. In quel Milan tanti leader»

Ricardo Kakà ha parlato a Sky Sport della propria carriera da calciatore e della straordinaria annata del 2007 che gli permise di vincere il Pallone d’Oro

Intervistato da Sky Sport, Ricardo Kakà ha così parlato del proprio anno di grazia in carriera, ovviamente quello della vittoria del Pallone d’Oro:

«Il 2007 è stato l’apice della mia carriera, è stato allora che ho vinto la maggior parte dei trofei importanti che si potevano vincere. La Champions League, il Mondiale per Club, il Pallone d’Oro e il FIFA World Player. Quel Milan? C’erano così tanti leader in squadra e nessuna vanità, quindi tutti volevano vincere, non importava chi segnasse. In un tipo di situazione del genere il puzzle era perfetto e i risultati sorprendenti. Abbiamo anche avuto uno strepitoso allenatore come Carlo Ancelotti».