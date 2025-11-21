Connect with us

Kaio Jorge Milan, l'ex Juve nei radar di Tare per l'attacco? Pesante indiscrezione dal Brasile

16 minuti ago

Kaio Jorge Milan, l’attaccante del Cruzeiro è nel mirino di Tare per l’attacco rossonero: importante indiscrezione dal Brasile

La corsa al talento del bomber brasiliano Kaio Jorge si è accesa, e il Milan si posiziona tra i club in prima fila, alimentando la suggestiva ipotesi di un “ponte” di mercato con la Juventus, sull’onda del precedente Adrien Rabiot. L’indiscrezione, diffusa il 7 novembre dal portale brasiliano O Tempo, avvicina l’attaccante al Diavolo, in vista di un suo imminente ritorno in Europa già a gennaio.

Il profilo del bomber ex Frosinone

Kaio Jorge, classe ’01 (23 anni), è un profilo noto in Italia per aver militato nella Juventus e per la stagione da capocannoniere (19 reti) con la maglia del Frosinone. I suoi numeri attuali al Cruzeiro sono eccezionali e ne giustificano l’interesse delle big:

  • 24 gol e 7 assist in 42 presenze stagionali.
  • 31 reti e 9 assist in 65 gare complessive con il club brasiliano.

Le sue performance hanno garantito al Milan relazioni di scouting molto positive. La sua versatilità e l’alto tasso realizzativo lo renderebbero, sulla carta, un’opzione ideale per rinforzare l’attacco di Massimiliano Allegri. Il suo contratto scade solo a dicembre 2028.

Il muro economico e la concorrenza internazionale

Nonostante la forte attrattiva esercitata su Milanello, la possibilità di avviare una trattativa concreta è attualmente ostacolata da un muro economico: il Cruzeiro valuta il giocatore tra i 30 e i 35 milioni di euro. Una cifra che i rossoneri ritengono eccessiva per la sessione invernale.

La concorrenza è inoltre spietata e internazionale: Aston Villa, Bayern Monaco, Bayer Leverkusen, Benfica e West Ham sono tra i club europei interessati. Va monitorata attentamente la pista Zenit, favorita dai legami con l’agente del calciatore. Il Milan è chiamato a una decisione rapida: vale il rischio finanziario l’arrivo del talentoso ex juventino?

