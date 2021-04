Juventus, Zoff incoraggia Pirlo: «I cambi generazionali richiedono anni»

Dino Zoff parla della posizione di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus: ecco le dichiarazioni dell’ex portiere e tecnico bianconero

Dino Zoff è stato intervistato dal Corriere Torino dove ha parlato della situazione di Pirlo alla Juve.

«La Juve ha inaugurato un nuovo ciclo, bisogna proseguire su questa strada. Dare la prima squadra a Pirlo è stata una scommessa? Lui è un ragazzo a modo, non ha esperienza ma credo che in questa stagione anche altri allenatori avrebbero avuto diversi problemi. I cambi generazionali richiedono anni. Giocare alla Juve non è semplice, specie per i giovani. Ma bisogna avere pazienza, i giovani daranno quello che i tifosi si aspettano».