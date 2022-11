Juventus penalizzata in Serie A? Cosa rischiano i bianconeri. Al momento remota l’ipotesi della retrocessione

Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus è a rischio di uno o più punti di penalizzazione per la manovra sulle plusvalenze, tornata prepotentemente nel mirino della FIGC.

Questa è al momento l’ipotesi più probabile nel caso in cui le cose dovessero andare nel modo peggiore. Si è parlato poi anche di retrocessione ma al momento questa voce non trova conferme e difficilmente ne troverà, a meno che non venga confermato che il club bianconero abbia truccato il bilancio per garantirsi l’iscrizione alla Serie A.