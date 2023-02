Juventus Next Gen, Pecorino: «Il Milan è stata una bella parentesi della mia vita. Ibra un fenomeno». Le parole del giocatore bianconero ed ex rossonero

In un’intervista rilasciata a Juventusnews24, Emanuele Pecorino, giocatore della Juventus Next Gen, ha parlato del suo passato al Milan. Ecco le sue parole:

IBRAHIMOVIC – «Ho avuto la fortuna di allenarmi con lui, sicuramente non lo dimenticherò. È stata un’emozione incredibile guardare uno, se non il più forte, con quelle caratteristiche. Allenarsi insieme è stato incredibile. Fenomeno, non c’è altro da dire su questo giocatore».

MILAN – «È stata una bella parentesi della mia vita. Mi ha aiutato a crescere, stare fuori di casa, che non è mai semplice per un ragazzo giovane. Ringrazio per questa occasione che mi è stata data».

