Juventus-Napoli, scoppia la polemica: i tifosi della Roma non ci stanno

Rinvio Juventus-Napoli, i tifosi della Roma imbufaliti vanno in tendenza con un hashtag per chiedere lo spostamento anche della loro gara

La notizia del rinvio di Juventus-Napoli ha suscitato non poche polemiche tra tutte le squadre di Serie A, in particolare la Roma che – viste anche le anomale modalità con cui è scaturita questa decisione – si è sentita fortemente penalizzata.

Roma-Napoli infatti si giocherà domenica 21 dopo che i giallorossi giovedì saranno in trasferta in Ucraina, mentre il Napoli arriverà riposato alla sfida dell’Olimpico dopo aver affrontato la Juventus il 17 marzo. La polemica dei tifosi della Roma ha portato alla nascita di un hashtag subito in tendenza #RinviateRomaNapoli.