Juventus-Milan streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Juventus-Milan streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia

Juventus-Milan streaming: è l’ora del ritorno della semifinale di ritorno di Coppa Italia. All’andata gli uomini di Pioli hanno sfiorato il colpaccio, subendo il pareggio (1-1) nei minuti finali di gara grazie ad un rigore molto dubbio. Romagnoli e compagni scenderanno in campo a Torino in emergenza totale: saranno assenti per squalifica Ibrahimovic, Castillejo e Theo Hernandez, oltre agli infortunati Kjaer, Biglia, Duarte e Krunic. Da chiarire infine la questione porte chiuse: questa sera la regione Piemonte darà il suo responso definitivo, dopo che ieri era stata proibita la trasferta agli abitanti di Lombardia, Veneto e Emilia Romagna.

Juventus-Milan streaming e diretta tv

Juventus-Milan sarà una delle semifinali di questa Coppa Italia. Il match sarà trasmesso in chiaro, gratis, su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in streaming sulla piattaforma della tv di Stato RaiPlay da tv, smartphone, pc e tablet. Sarà inoltre possibile seguire la gara in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita.

Juventus-Milan, ultime e probabili formazioni

JUVENTUS – Si affida al 4-3-3 mister Sarri. Tra i pali ci sarà Buffon, protetto da Danilo ed Alex Sandro come terzini e da Bonucci, assieme ad uno tra Chiellini e De Ligt. Il centrocampo sarà probabilmente composto da Bentancur, Pjanic e Matuidi. In attacco invece sicuro titolare Cristiano Ronaldo, completando il reparto con Dybala e Cuadrado.

MILAN – Milan in emergenza, tra infortuni e squalifiche. Mister Pioli potrebbe scegliere Leao, Paquetà e Calabria per sostituire rispettivamente Ibrahimovic, Castillejo e Theo Hernandez. Tra i pali Donnarumma dovrebbe riuscire a recuperare e partire dal primo minuto. In difesa tenta il rientro anche Kjaer, al suo posto è comunque pronto Gabbia.

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (4-3-3) – Buffon, Danilo, Chiellini (De Ligt), Bonucci, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Cuadrado, Cristiano Ronaldo, Dybala. All.: Sarri.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-4-2) – Donnarumma, Calabria, Gabbia, Romagnoli, Conti, Paquetà, Kessié, Bennacer e Calhanoglu, Leao, Rebic, All.: Pioli.

Juventus-Milan, i precedenti con Rocchi

Sarà Gianluca Rocchi l’arbitro designato a dirigere il match di ritorno di Coppa Italia tra Juventus-Milan all’Allianz Stadium. Ad assistere il fischietto toscano ci saranno Mondin e Galetto mentre quarto uomo sarà Massa. Al Var Aureliano e Alassio. I precedenti tra Rocchi e il Milan sono negativi: 10 i successi dei rossoneri mentre sono ben 17 le sconfitte, 11 i pareggi. Decisamente diverso invece l’andamento della Juventus che con Rocchi ha ottenuto ben 31 vittorie nei 39 precedenti complessivi.