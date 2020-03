MN24 – Donnarumma: postumi del trauma distorsivo alla caviglia, necessita ulteriore periodo di cure

Gigio Donnarumma non scenderà in campo domani contro la Juventus: per lui ancora problemi alla caviglia sinistra

Gigio Donnarumma non sarà convocato e di conseguenza non potrà scendere in campo domani a Torino contro la Juventus, nel match di ritorno della semifinale di Coppa Italia.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, per il portiere rossonero si tratta di postumi del trauma distorsivo della caviglia sinistra che l’ha costretto ad uscire dal campo a Firenze. Pur essendo in miglioramento, il processo di guarigione non è ancora completato e necessita di un ulteriore periodo di cure.