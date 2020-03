Sky – Donnarumma non convocato per la Juve: persiste il problema alla caviglia

Il portiere del Milan Gigio Donnarumma non è stato convocato per il match di domani sera contro la Juventus

Donnarumma non recupera: a riportarlo è Sky Sport, secondo cui il giovane portiere rossonero non sarà convocato per la sfida di domani contro la Juventus, valida per il ritorno della semifinale di Coppa Italia.

La causa è un problema alla caviglia sinistra, lo stesso che lo aveva costretto alla sostituzione nella gara contro la Fiorentina. La decisione è stata presa in comune accordo con lo staff medico del Milan.