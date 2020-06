Juventus-Milan streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Juventus-Milan streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia

Juventus-Milan streaming: ci siamo, finalmente il calcio è pronto a ripartire. La semifinale di ritorno di questa Coppa Italia 2019/20 sancirà anche la ripresa ufficiale della stagione dopo il lunghissimo stop dettato dall’emergenza Coronavirus. Dall’indroduzione dei cinque cambi, alle varie normative per i campionati: sono diverse le misure prese per consentire una sana, efficace e fruttuosa ripartenza del calcio giocato. I rossoneri di Pioli partono sfavoriti nel big match di Torino, con l’aggravante delle pesantissime assenze di Ibrahimovic, Theo Hernandez e Castillejo. La Coppa Italia resta comunque l’obiettivo principale per i rossoneri, che in soli 180 minuti potrebbero assicurarsi la qualificazione automatica alla prossima Europa League.

Juventus-Milan streaming e diretta tv

Juventus-Milan sarà una delle semifinali di questa Coppa Italia. Il match sarà trasmesso in chiaro, gratis, su Rai 1 alle ore 21 di venerdì sera. Sarà possibile seguirlo anche in streaming sulla piattaforma della tv di Stato RaiPlay da tv, smartphone, pc e tablet. Sarà inoltre possibile seguire la gara in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita.

Juventus-Milan, ultime e probabili formazioni

JUVENTUS – 4-3-3 per i bianconeri di Sarri. Tra i pali giocherà Buffon. Difesa composta da Cuadrado, Bonucci, de Ligt e Alex Sandro. Khedira davanti alla difesa, affiancato da Bentancur e Matuidi. Douglas Costa e Dybala agiranno ai lati della punta Ronaldo.

MILAN – Mister Pioli dovrà fare i conti con le pesantissime assenze di Ibrahimovic, Theo Hernandez e Castillejo, alle quali va sommata quella di Duarte. Per questo motivo il tecnico rossonero potrebbe virare sul 4-3-2-1 di ancelottiana memoria. A sostituire il terzino francese ci sarà probabilmente Calabria sulla sinistra, mentre la fascia opposta sarà coperta da Conti. A protezione di Donnarumma invece Kjaer avrebbe vinto il ballottaggio con Musacchio per affiancare Romagnoli. In mediana potrebbe partire dal primo minuto Kessie, nonostante il ritardo nella preparazione rispetto ai compagni. Al suo fianco Bennacer e Bonaventura. Trequartisti, dietro l’unica punta Rebic, saranno Paquetà e Calhanoglu.

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Cristiano Ronaldo, Dybala. All.: Sarri.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-2-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Castillejo, Kessié, Bennacer, Bonaventura; Paquetà, Calhanoglu; Rebic. All.: Pioli.

Juventus-Milan, i precedenti con Rocchi

Sarà Gianluca Rocchi l’arbitro designato a dirigere il match di ritorno di Coppa Italia tra Juventus-Milan all’Allianz Stadium. Ad assistere il fischietto toscano ci saranno Mondin e Galetto mentre quarto uomo sarà Massa. Al Var Aureliano e Alassio. I precedenti tra Rocchi e il Milan sono negativi: 10 i successi dei rossoneri mentre sono ben 17 le sconfitte, 11 i pareggi. Decisamente diverso invece l’andamento della Juventus che con Rocchi ha ottenuto ben 31 vittorie nei 39 precedenti complessivi.