Serie A: Consiglio Federale approva Playoff e algoritmo, scarta invece …

Il Consiglio Federale ha approvato l’eventuale playoff e algoritmo per la Serie A qualora il campionato dovesse essere fermato ancora

Nella delibera odierna del Consiglio Federale si è deciso in maniera definitiva la soluzione finale qualora la Serie A dovesse essere fermata per via dei problemi derivanti dall’emergenza Coronavirus.

Appravata l’idea Playoff per l’assegnazione dello scudetto e l’algortitmo per la determinazione dei posto in Champions League, Europa League e retrocessioni. Invece è stata scartata la non assegnazione dello scudetto e il blocco delle retrocessioni.