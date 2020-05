Juventus-Milan: si torna in campo il 13 giugno, ma quante assenze

Il Milan, come stabilito ieri da Figc e Lega, tornerà in campo il prossimo 13 giugno per disputare la semifinale di ritorno di Coppa Italia

Ancora pochi giorni e sarà nuovamente calcio giocato per il Milan che il prossimo 13 giugno disputerà a Torino la gara di ritorno valevole la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus.

Un match importante per gli sviluppi stagionali dei rossoneri che però sfideranno i campioni d’Italia con assenze importanti quali Ibrahimovic, Theo Hernandez e Samu Castillejo, tutti e tre squalificati. Per Stefano Pioli toccherà dunque dare maggiore spazio ad alcuni giocatori poco utilizzati nelle precedenti gare come Laxalt, Rafael Leao e Giacomo Bonaventura senza considerare anche il probabile forfait di Franck Kessié non ancora rientrato per allenarsi in gruppo.